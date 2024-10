In Sardegna

Lo stadio Sant'Elia ieri è rimasto illuminato fino a tarda notte per consentire alla Commissione provinciale di Vigilanza di portare avanti l'accurato sopralluogo che intorno a mezzanotte ha dato il via libera all'apertura della struttura per 11650 spettatori. Al Sant'Elia ieri notte la Commissione era presieduta dal vice prefetto vicario Carolina Bellantoni, era presente anche il sindaco di Cagliari Massimo Zedda con alcuni dirigenti del Comune, mentre il Cagliari Calcio era rappresentato da Stefano Signorelli, consigliere responsabile per la realizzazione dei lavori dello stadio.