La commissione provinciale di vigilanza ha dato il via libera al progetto per il Sant'Elia a 16 mila posti. Ora possono partire i lavori per adeguare lo stadio, sistemando i Distinti e la Curva sud.

L'ok di questa mattina spiana la strada alla firma definitiva per il passaggio del Cagliari da Massimo Cellino al fondo Usa rappresentato in Italia dall'intermediario Luca Silvestrone, dopo l'accordo per circa 80 milioni raggiunto a Miami la scorsa settimana.