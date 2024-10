"Basta con la politica del rinvio. Gli sportivi isolani, legati ai colori rossoblu, meritano un impianto adeguato alla serie A".

Lo ha dichiarato il consigliere regionale e comunale di Forza Italia, Edoardo Tocco, intervenuto sulla vicenda dello stadio Sant'Elia.

"Da anni – prosegue l'esponente degli azzurri – ogni volta che sembra di essere arrivati al dunque, spunta un soggetto che pone problemi, chiede rinvii, rimanda. In questa vicenda è evidente in tutta la sua gravità la mancanza di una linea coerente della Giunta comunale, che nel 2011 parlò di uno spazio polivalente, poi di uffici, per varare alla fine un concorso di idee senza capo né coda. Non finisce qui. Si è annunciato che lo stadio sarebbe stato pronto per settembre, ma era quello dello scorso anno. Intanto, tutti rimangono al loro posto e si compie il rito settimanale delle riunioni, senza mai una conclusione pratica".

Il consigliere dei forzisti guarda la realtà ormai prossima.

"Forse – prosegue – qualcuno troppo distante dalla realtà e sicuramente lontano dal calcio, salvo nelle grandi occasioni per guadagnare un po' di visibilità, dimentica che l'inizio del campionato è alle porte e che, se non si dovesse arrivare ad una soluzione, il rischio di un ulteriore danno alla squadra e alla città è altissimo. Forza Italia ha sostenuto in tempi non sospetti l'idea di un nuovo impianto: ipotesi ancora da prendere in considerazione, perché l'attuale stadio può essere solo una soluzione transitoria. Chi ha bocciato in maniera ideologica tale ipotesi, chi ha ostacolato Cellino e accolto a braccia aperte i Silvestrone di passaggio, ora non ha più alibi. Esprima un indirizzo chiaro e preciso, sempre che ne abbia uno".