L’ex presidente del Cagliari Calcio Massimo Cellino è stato condannato a due anni per violazione paesaggistica legata alla vicenda giudiziaria dello stadio di Is Arenas, a Quartu, (i magistrati Enrico Lussu e Gaetano Porcu avevano invece chiesto 4 anni e mezzo), mentre è stato assolto dal reato di peculato per non aver commesso il fatto.

Assolti invece da tutti i capi di imputazione l’ex primo cittadino quartese, Mauro Contini e l’ex assessore comunale ai Lavori Pubblici, Stefano Lilliu.

