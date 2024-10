"Un confronto con il Cagliari e la Lega Calcio per trovare una soluzione per la questione stadio sia per il prossimo campionato sia per il futuro". Lo ha annunciato il presidente della Regione, Ugo Cappellacci, intervenendo nuovamente sulla questione stadio.

"La Regione - ha aggiunto Cappellacci - intende promuovere il dialogo tra i soggetti interessati affinché si possa arrivare ad una soluzione che tenga il Cagliari nell'isola e che consenta di avere uno stadio adeguato alle esigenze della squadra e dei tifosi. Per questo - ha aggiunto il presidente - occorre sgombrare il campo da posizioni preconcette e avviare un percorso che porti ad un punto di incontro delle diverse volontà”.

Nel pomeriggio Cappellacci ha inviato una lettera al presidente della Lega, Beretta, e al presidente Cellino, chiedendo per il giorno 25 giugno un incontro “al fine di dirimere definitivamente la problematica relativa all’impianto sportivo necessario alla Società Cagliari Calcio che rappresenta la nostra Regione nella massima serie italiana, e per consentire alla stessa società di affrontare con serenità il prossimo campionato”.