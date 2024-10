Diciannove precari "storici" del Comune di Nuoro sono stati stabilizzati oggi dall'amministrazione.

L'annuncio è stato dato a Palazzo Civico dall'assessora comunale agli Affari generali Personale e Traffico, Maria Boi, alla presenza degli ormai ex precari: "Oggi è una giornata storica per città - ha affermato l'assessore -. Diciannove persone potranno finalmente pensare serenamente al futuro senza l'incertezza del rinnovo contrattuale e questo comune non dovrà più temere di perdere importanti professionalità. Per la loro stabilizzazione abbiamo sfruttato le opportunità offerte dalla legge regionale sugli enti locali riuscendo così a dare stabilità a tutti. Con queste assunzioni il Comune di Nuoro non ha più nessun precario al suo interno".

I dipendenti comunali assunti provengono in gran parte dai Servizi sociali, alcuni dal settore amministrativo e altri dallo Sportello unico per le imprese (Suap). Soddisfatti anche i sindacati: "E' un ottimo risultato - ha detto Raffaella Murgia della Uil che dal 2005 seguiva la vertenza - stiamo parlando di lavoratori che hanno iniziato a fare selezioni e concorsi per entrare a tempo determinato in Comune ai primi degli anni Novanta. Quindi lavoratori che da 25 anni vivono con l'incubo del rinnovo del contratto e che oggi possono finalmente tirare un sospiro di sollievo".