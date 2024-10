Sono iniziati la scorsa settimana i lavori di manutenzione delle parti esterne e interne in diversi stabili comunali. Nello specifico, i lavori hanno riguardato la facciata dell’Ufficio Tecnico di Piazza Umberto I mentre sono in fase di avvio i lavori all’Ufficio Ambiente di via Ponte Romano. Nelle prossime settimane gli interventi interesseranno anche la Biblioteca comunale. Spesa prevista: circa 34mila euro.

“Oltre alla messa in sicurezza dei cornicioni dell’Ufficio Tecnico siamo riusciti a reperire risorse per risolvere situazioni annose come quella dell’Ufficio Ambiente di via Ponte Romano, la cui area esterna era delimitata dalle transenne e interdetta da tempo. Interverremo anche nella Biblioteca comunale – ha sottolineato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas – dove le infiltrazioni delle piogge hanno portato alla formazione di muffe ed efflorescenze. Gli interventi, oltre a migliorare il decoro degli edifici, garantiranno l’accesso in sicurezza sia ai dipendenti comunali che agli utenti”.

Sono alla fase conclusiva i lavori per la manutenzione dei cornicioni nel palazzo dell’Ufficio Tecnico: sono state demolite le parti in distacco sia sul lato di via Sassari che su Piazza Umberto I e la ricostruzione è stata quasi completata. I cornicioni dovranno essere sottoposti a tinteggiatura, così come l’ingresso, il vano scale e un locale di servizio del terrazzo. Saranno inoltre effettuati interventi di ripristino della piena funzionalità dei servizi igienici all’interno del palazzo.

Nell’Ufficio Ambiente gli interventi riguarderanno il terrazzo e la sostituzione della ringhiera di protezione. Saranno ripristinate le facciate interessate da fenomeni di distacco degli intonaci e tinteggiate alcune pareti dello stabile. Per quanto riguarda la Biblioteca comunale verranno svolti lavori di tinteggiatura nella sala lettura e si provvederà alla sostituzione delle guarnizioni degli infissi in facciata per evitare l’infiltrazione di acqua piovana.