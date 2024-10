Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari, intorno alle 17, sulla ss. 387, all’altezza del chilometro 19, a Dolianova, per un incidente stradale nel quale un autocarro cella frigo è uscito fuoristrada ribaltandosi su un lato e rimanendo incastrato sul guardrail.

Il conducente è rimasto lievemente ferito, non è in pericolo di vita, è stato comunque trasportato in ospedale dai sanitari del 118 per le dovute cure.

La squadra del 115 è tempestivamente intervenuta e ha provveduto a mettere in sicurezza l'automezzo liberandolo dal guardrail, successivamente ripristinando la sede stradale. Sul posto anche la Polizia Locale dell'Unione Comuni del Parteolla per i rilievi.