Il post di Alice Marracini, moglie del direttore Sanitario del Santissima Trinità, Sergio Marracini, è incoraggiante e davvero positivo, in un periodo non troppo facile per via anche della pandemia da Covid. L’intervento delicatissimo, su una bimba di tre anni, con un tumore, è perfettamente riuscito.

Oggi nel reparto di Urologia dell’ospedale Santissima Trinità è stato effettuato un intervento delicatissimo e complesso a una piccola paziente pediatrica oncologica. L’intervento si sarebbe dovuto effettuare nella penisola, con grandi difficoltà e costringendo la piccola paziente ad una faticosa trasferta, anche per le sue condizioni di salute, ma grazie agli accordi del Direttore di Presidio Sergio Marracini con il reparto di Oncologia Pediatrica è stato possibile effettuare questo piccolo grande miracolo in un periodo di grande emergenza sanitaria mondiale.

L’equipe di urologia del Santissima Trinità diretta dal Professor Antonello De Lisa, coadiuvato dall’anestesista pediatrico Alberto Lai e dall’urologo Marco Deplano, si conferma un punto di riferimento regionale anche per l’urologia oncologica e pediatrica. Ancora una dimostrazione di buona sanità, che riesce a funzionare anche in tempi di Covid, con tutte le difficoltà del momento.

(Info tratte da Fb, Alice Marracini)