Al via l'appalto per i lavori di completamento dell'area dello svincolo di Villasanta lungo strada statale 131 "Carlo Felice", in provincia di Cagliari.

L'Anas comunica che pubblicherà venerdì, sulla Gazzetta Ufficiale, il bando di gara per l'affidamento dei lavori nel tratto compreso tra il km 32,300 e il km 41,000, in provincia di Cagliari. I lavori, dal valore complessivo di circa 5 milioni di euro, avranno una durata di 180 giorni dal momento della consegna.

Le imprese che intendono partecipare alla gara d'appalto dovranno consegnare le domande ad Anas SpA entro le 12 di lunedì prossimo.