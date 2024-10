Sono tanti i bagnanti che denunciano di aver visto la pinna di uno squalo tagliare il pelo delle acque a sud di Alghero in località Poglina.

Paura tra la gente, ma l'esemplare fotografato potrebbe essere una Verdesca, cioè una specie poco aggressiva.

"Nessun avvistamento alle Bombarde" assicurano dallo stabilimento balneare J&J Le Bombarde Beach, aggiungendo che "i nostri assistenti bagnanti sorvegliano dalla mattina presto la spiaggia ed i numerosi bagnanti che la frequentano e non è stato avvistato nessuno squalo, non risultano neanche foto o altro tipo di testimonianze che avvalorino questa notizia per quanto riguarda le Bombarde."