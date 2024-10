Negli ultimi anni, tra la primavera e l’estate, è stata segnalata sempre più spesso la presenza di squali vicino alle coste del Mediterraneo. Si tratta quasi sempre di esemplari di Prionace glauca, o popolarmente nota come verdesca, una specie timida e pacifica, che si nutre di altri pesci e non è aggressiva se non viene disturbata.

Come riporta Sky Tg24, secondo gli esperti si stanno avvicinando sempre di più alle coste in cerca di cibo, e il riscaldamento globale e la pesca eccessiva influiscono sulla facilità di trovarlo.

Inoltre ci troviamo nella stagione degli amori in cui questi esemplari si corteggiano, ma anche quando si feriscono cercano tra le coste zone tranquille in cui rifugiarsi.

La Sicilia, la Toscana, la Sardegna, la Puglia e la Campania sono le regioni da cui arrivano più segnalazioni di avvistamento.