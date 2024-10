Il Cagliari Calcio è stato multato per 20mila euro dal giudice sportivo dopo che alcuni tifosi del club rossoblu avrebbero rivolto degli sputi all'arbitro Maresca durante l'incontro con la Lazio.

Al termine della gare i tifosi rossoblù avrebbero "indirizzato verso l'arbitro numerosi sputi, alcuni dei quali attingevano il direttore di gara".

Sono undici i giocatori squalificati in serie A, tutti per una giornata. Tra di loro anche Nandez, già diffidato quando è stato ammonito da Maresca. L'uruguaiano salterà la partita con l'Udinese per la quale Maran recupererà Marko Rog.