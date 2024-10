Durante i lavori, continueranno a essere garantiti tutti i servizi per il pubblico trasporto e i capolinea degli autobus non subiranno alcun trasferimento. Piazza Matteotti: riapre il cantiere per la sistemazione e messa in sicurezza. Riprendono i lavori di sistemazione provvisoria e messa in sicurezza della piazza Matteotti. La comunicazione arriva dagli uffici dell'Assessorato ai Lavori del Comune, a seguito dell'emanazione delle nuove disposizioni normative sul contenimento del contagio da Covid-19.

Gli interventi consistono nella realizzazione di: passerelle pedonali complete di parapetti, protezione delle aree sconnesse con ghiaia, sistema di illuminazione a terra dei percorsi. Inoltre, saranno posizionate idonee didascalie riguardanti le piante monumentali della piazza. Durante i lavori, continueranno a essere garantiti tutti i servizi per il pubblico trasporto e i capolinea degli autobus non subiranno alcun trasferimento.