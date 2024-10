Poteva finire davvero molto male, a Ozieri, la festa pubblica organizzata dai 18enni del centro del Monteacuto.

Circa 2.000 persone hanno preso parte all'evento tenutosi sabato 29 dicembre a Chilivani e organizzato dai giovani per festeggiare con amici e conoscenti il raggiungimento della maggiore età. Musica alta, dj, luci, balli e qualche drink. Poi, all'improvviso, il panico.

I dj che hanno animato la serata, per ben due volte hanno dovuto invitare i ragazzi ad abbandonare il locale raggiungendo l'esterno perché l'aria dentro era divenuta irrespirabile.

Un fuggi fuggi generale, panico e caos coi tanti giovanissimi ancora scossi da quanto accaduto ai loro coetanei in occasione del concerto di Sfera Ebbasta a Corinaldo poche settimane fa.

Secondo quanto emerge, a irritare gli occhi e la gola rendendo difficile la respirazione ai tanti in festa a Ozieri potrebbe essere stato anche in questo caso uno spray urticante al peperoncino spruzzato da qualcuno per disturbate.

Per una ragazza presente alla festa si sarebbe reso necessario addirittura l'intervento di un'ambulanza, esito di una balordaggine che poteva davvero costare cara.