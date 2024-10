Tra i protagonisti dello staff che si è occupato della realizzazione del nuovo spot della Fiat 500X, diretto dal regista Antony Hoffmann, in esclusiva in Italia con Filmmaster Productions per un’idea creativa dell’agenzia americana The Richards Group, c’è anche una giovane barbaricina.

Si tratta di Maria Pilo di Ovodda, 22 anni, diplomata all’Accademia di trucco professionale di Roma.

La giovane ovoddese ha lavorato nel team dei make up artist dello spot Fiat e ha seguito da vicino gli attori per quanto riguarda il trucco e il loro look.

Lo spot, girato tra Pitigliano, Sorano e San Quirico d’Orcia, location scelte anche per esprimere al meglio l'italianità della storia, ha scatenato fin da subito un effetto virale, totalizzando in poco più di 24 ore oltre 200.000 views sul canale youtube della FIAT 500X.

Una pillola blu, destinata a una coppia di anziani, finisce nel serbatoio di una 500. Che si gonfia fino a diventare una 500X, “più grande, più potente, e pronta all’azione”.

“Sono orgogliosa - dice Maria Pilo - di aver fatto parte di un team di professionisti per la cura degli attori nella realizzazione dello Spot della Fiat 500X. E’ stata un esperienza bellissima, ho avuto modo di lavorare con una troupe fantastica. Ringrazio la mia capo truccatrice Francesca Tampieri”.

In quelle immagini suggestive che stanno facendo il giro di tutto il mondo è racchiuso anche il lavoro che porta la firma della giovane ragazza ovoddese che con entusiasmo e determinazione continua a vivere il suo sogno nel mondo del make up.