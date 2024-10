“Come padre ho cercato in ogni modo di far naufragare il loro matrimonio. Nadia Murineddu è stata avvertita per tempo. Ho consigliato loro: pensateci bene, non fate passi affrettati, continuate a convivere, ma almeno rinviate. Lei però voleva sposarsi lo stesso, a tutti i costi. Anche Giovanni le ha chiesto di rinviare. Stava male, era distrutto dallo stress”.

A parlare è il signor Mariano Delogu, padre del giovane che ha lasciato la sua donna il giorno delle nozze. Alla base del matrimonio naufragato ci sarebbe, come confermato anche dal suocero mancato, i pochi mesi di fidanzamento e una differenza d'età che dava un po' fastidio i genitori di lui, più giovane di quasi 14 anni. Giovanni, però, sembrava convinto della scelta e non aveva mai manifestato dubbi. Fino al giorno del fatidico ‘sì’, quando non si è presentato in chiesa, barricandosi in caserma.

Ma è sta la notizia nella notizia a fare il giro del web, visto che lei, non si è fatta prendere dallo sconforto e ha portato tutti gli invitati al ristorante "visto che era già tutto pagato". E in tutto ciò che pure da dire che Giovanni potrebbe ricevere una sorpresa: il codice civile, infatti, prevede che la promessa di matrimonio fatta con atto pubblico, come quella di Nadia e Giovanni, "obbliga il promittente che senza giusto motivo rifiuti di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa".

Ora però a parlare è il padre del ragazzo e i suoi concittadini di Ittireddu, paesino di 600 abitanti in provincia di Sassari, dove tutti lo definiscono “un bravo ragazzo, famiglia perbene”, come evidenza il Corriere della Sera. “Basta con questa storia — dicono in paese — basta descrivere Giovanni come un mostro”. A fargli eco è papà Mariano: “Non abbiamo intenzione di alimentare questa telenovela. Lei è in cerca di notorietà, mio figlio fa un lavoro delicato: non può che star zitto”. L’uomo afferma che il figlio non le ha mai presentato la sua compagna Nadia: “L’ho vista soltanto in fotografia e mi è bastato: ho capito subito che persona è”.

Il matrimonio è saltato dopo che Giovanni ha chiamato Nadia, spiegandole che doveva restare in caserma: "Glielo avevo anticipato già dal giorno prima per questioni di turno e perché stavo male", spiega. La ragazza, 39 anni, è stata contattata dalla trasmissione ‘Dalla vostra parte', su Rete 4.

"Ho capito che il matrimonio sarebbe saltato quando mi ha detto che rientrava in caserma. A quel punto ho deciso di non abbattermi e combattere". Poi aggiunge: "Non ho obbligato nessuno a sposarmi, è stata una scelta di entrambi". E il banchetto? "Mio padre mi ha detto di farmi forza. E' stato lui a propormi di festeggiare al ristorante, perché non è morto nessuno e la vita va avanti".

