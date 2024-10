Per la quarta volta, il Comune di Masainas ha deciso di proporre il bando “Sport senza crisi”, destinato ai residenti dai 5 ai 14 anni con un Isee fino ai 15mila euro.

Una proposta, questa dell'assessorato comunali Servizi sociali, per valorizzare l'importanza delle attività aggregative e i valori positivi dello sport, ma anche dare un supporto alle famiglie che, a causa delle difficoltà economiche, non posso far frequentare le attività sportive ai loro figli.

"Si tratta di un piccolo contributo – hanno dichiarato il sindaco Ivo Melis e l'Assessora ai Servizi Sociali Ilaria Portas – ma è importante per questa amministrazione sostenere i cittadini in tutte le attività, cercando di eliminare anche quei piccoli ostacoli economici che pregiudicano le scelte di famiglie e ragazzi. Lo sport è importante sia come attività motoria, ma anche e soprattutto per i valori positivi che porta con sé. Auspichiamo anche quest'anno grande partecipazione e proseguiremo su questa strada per sostenere sempre i nostri ragazzi”.