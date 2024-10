“Benessere” e “Natura” saranno i protagonisti di un ricco weekend messo a punto dall’Associazione Culturale di Promozione Sociale “AnimaMente Territorio” nell’ambito dell’evento “NaturAlmente BenEssere” che avrà luogo il 13 e 14 maggio ad Abbasanta presso il centro espositivo in località “Losa” a ridosso dell’omonimo nuraghe.

L’iniziativa, organizzata grazie al contributo della Fondazione di Sardegna e al patrocinio del Comune di Abbasanta, si articola in due giornate ricche di molteplici attività: convegnistiche, sportive, espositive, laboratoriali, musicali, enogastronomiche e salutistiche, aperte a tutti e la cui partecipazione è gratuita.

Apriranno la manifestazione alle ore 10 di sabato 13 maggio la mostra fotografica “Le vie della terra” e la mostra di pittura “Natura metropolitana”

A seguire il convegno: “LA SALUTE IN MOVIMENTO, L’importanza dello sport e dell’attività fisica per star bene e tenersi in forma a tutte le età” con la partecipazione, in qualità di moderatore, di Serafino Corrias, responsabile di Guilcer Sport e con i relatori Dott. Lido Pinna, medico sportivo e responsabile del servizio di radiologia della Asl 5 di Oristano, Tecn. Nino Cuccu, vicepresidente dell’Associazione Regionale Allenatori di calcio, Prof. Gabriele Scintu, presidente del Coni di Oristano, Prof. Mauro Marras, coordinatore Federale SGS Sardegna FIGC e Docente di Scienze motorie e sportive, Dott. Antonello Trincas, esperto nutrizionista e il Dottor Andrea Contini, opinionista sportivo.

Dopo il pranzo, previsto alle 13.30, si proseguirà con attività didattiche per bambini, saggio di zumba, la conferenza “yoga e meditazione kirtan, i laboratori di stimolazione neurale rappresentazione di Tai Chi Chuan e Aikido.” . Dalle 20.30 musica dal vivo con gruppi musicali “Per colpa di chi”, “hrt ard rock tribute” e i “ MENHIR ” in concerto per concludere con il dj set Alex Greenhouse.

In occasione della giornata del 14 maggio AnimaMente propone quale argomento di riflessione “il lavoro” come strumento di prevenzione e inclusione sociale. Tematiche sempre più stringenti ed attuali anche a seguito dell’intensificarsi dei flussi di migranti che richiede la messa a punto di risposte di accoglienza concrete e adeguate alla realtà, per garantire una inclusione e una integrazione rispettosa della dignità umana.

Impegnarsi per diventare una comunità non solo accogliente ed ospitale ma anche inclusiva diventa una sfida non più rimandabile, è in gioco lo sviluppo sociale equilibrato e quindi il futuro della nostra società.

Coordinato e moderato dalla professoressa Mariantonietta Cocco del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, vanterà le presenze della Dott.sa Virginia Mura, Assessore Regionale del Lavoro; del Dott. Giorgio Collu della Prefettura di Oristano; del Dott. Antioco Ledda, Nemesi s.r.l.; della Dott.ssa Silvana Tilocca