Quando si parla di donare il sangue la parola “solidarietà” racchiude tutto un mondo, in quanto rappresenta uno dei più grandi gesti di altruismo e rispetto per il prossimo e per se stessi.

Se poi alla solidarietà si uniscono anche sport e divertimento, questa grande azione d’amore può raggiungere davvero sempre più persone, tra cui i giovanissimi, i più restii a donare il sangue, ma che, una volta fatto, diventano i più agguerriti sostenitori.

Per sensibilizzare ancora di più alla donazione, l’Avis Provinciale di Sassari organizza il 1° Torneo di Padel, in programma l’8 luglio dalle ore 16, con check-in alle ore 15,30, presso Le Querce Padel Club, a Sassari.



Sono aperte le iscrizioni e possono partecipare tutti, previsti 4 gironi da 4 coppie e 3 partite garantite. La quota di iscrizione è di 25 euro, in cui sono incluse 2 consumazioni.

“L’idea è nata così per caso, considerato che all'interno dell'Avis Provinciale ci sono diversi appassionati di Padel, compresi medici ed infermieri, ma anche soci donatori e dirigenti. Per questo abbiamo voluto organizzare il torneo, oltre che per sensibilizzare ancor di più il mondo dello sport alla donazione del sangue, anche per passare una serata in compagnia e in amicizia” afferma il Presidente dell’Avis Provinciale di Sassari Antonio Dettori.



“Il mondo dello sport è già vicino all'Avis, in quando organizziamo spesso raccolte di sangue con le società sportive del territorio, inoltre a breve sarà presentata la campagna di sensibilizzazione realizzata per il periodo estivo con la Dinamo Basket e la Torres Femminile” conclude il Presidente.



Per informazioni e iscrizioni al Torneo, chiamare il numero 388 1613874. La scadenza è prevista per mercoledì 6 luglio.