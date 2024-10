A Orgosolo lo sport si schiera a fianco ai pastori sardi impegnati nella quarta giornata di protesta.

I calciatori della Polisportiva Supramonte, dopo la vittoria per 2-1 contro il Burgos di questo pomeriggio, hanno registrato un breve video di incoraggiamento per gli amici pastori. "Se si ferma la pastorizia si ferma ogni attività in Sardegna, siamo con voi", hanno detto prima di rovesciare in campo alcuni bidoni di latte (video in copertina).