Giulia Innocenti, del Cus Cagliari, vince la 5.Cagliari SoloWomenRun, la corsa rosa solidale organizzata da 42K srl, in collaborazione con l'Apd Miramar, con la co-organizzazione del Comune di Cagliari.

Completa il percorso in 36'35'', seconda Maria Grazia Piras (Cagliari Atletica Leggera) in 37'27'', terza Cinzia Loriga (Cagliari Atletica Leggera) in 37'30''. Grande festa per le 13.338 iscritte, tra Open non competitiva e Challenge, in un'edizione 2019 da record.

Grande festa per le 13.338 iscritte, con il numero record di 13.109 iscritte alla Open e 229 alla Challenge. Il tracciato Open non competitivo da 4km è partito da via Roma, con un fiume rosa spettacolare, che ha riempito durante la mattinata le vie di Cagliari. Il percorso Challenge competitivo ha preso il via davanti al centro commerciale La Plaia, dove è stato fissato anche l’arrivo e la grande festa finale.

Madrina dell’ evento è stata l’artista Adele Ceraudo, mentre la testimonial sportiva è stata la velocista Dalia Kaddari. Le partecipanti sono arrivate da tutta la Sardegna per prendere parte all’ evento, ma anche da altre regioni italiane, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia e Campania.

“E’ un’emozione pazzesca, è stata una giornata straordinaria - ha detto Giulia Innocenti – grazie soprattutto a chi lungo il percorso ha tifato con grande calore, ed erano davvero in tanti. Sono felicissima”. “Un’edizione splendida, da ricordare, per l’entusiasmo dimostrato da tutte – ha commentato Isa Amadi, ideatrice del circuito SoloWomenRun – è vogliamo crescere ancora”. “Il prossimo anno – ha annunciato Fabio Carini, project manager SoloWomenRun - vogliamo tentare di entrare nel Guinness dei Primati con la più numerosa corsa rosa organizzata in un’isola. Dovremo battere Nagoya in Giappone, dove hanno partecipato 21.915 donne. Possiamo farcela”.