“Un bellissimo progetto che siamo felici si possa realizzare anche nel nostro Comune grazie all'iniziativa di Sport Salute e alle associazioni sportive che hanno aderito”.

Sono queste le parole dell’Assessora alle Politiche Sociali e Giovanili, Emanuela Laconca. annunciando l’adesione al progetto “Sport di tutti Young” promosso da Sport e salute in collaborazione con gli Organismi Sportivi, e rivolto a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni.

Questi alcuni degli obiettivi: dare modo a tutti, compresi i figli delle famiglie svantaggiate, di praticare lo sport, promuovere sani stili di vita e dare un valido servizio alla comunità

''Lo sport è un educatore naturale, favorisce l'integrazione, forma il corpo e la mente, un vero maestro di vita che insegna i veri valori come il rispetto e la sana competizione. Per tutti questi motivi dovrebbe essere garantito a tutti, questa iniziativa va verso questa direzione e non possiamo che sposarla e invitare le famiglie in possesso dei requisiti a partecipare” ha aggiunto l'Assessora allo Sport Lara Depau.

Previsto lo svolgimento di attività sportiva pomeridiana, offerta gratuitamente attraverso l'intervento delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche presenti sul territorio che hanno aderito al progetto nel comune di Tortolì.

Il bando e il modulo di adesione sono disponibili nel sito sito https://area.sportditutti.it/. Può essere anche direttamente compilato e presentata opresso le ASD/SSD che si sono candidate al progetto. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la segreteria ufficio soci.