Carenze igienico sanitarie nei locali cucina e nel deposito di alimenti di un ristorante etnico sito nel centro della città di Cagliari.

Il proprietario era stato già multato a giugno perché all'interno del ristorante di cucina cinese e sushi, i Nas avevano riscontrato sporcizia e cattiva conservazione degli alimenti, ma nonostante siano trascorsi oltre tre mesi la situazione non è cambiata.

I carabinieri del Nas hanno eseguito nei giorni scorsi un controllo all'interno del locale rilevando carenze igienico sanitarie in cucina e nel deposito per gli alimenti.

Gli specialisti dell'Arma hanno riscontrato "pericoli per la salute pubblica legati alla mancata vigilanza dei punti critici della produzione": carenza igienico sanitaria, promiscuità fra alimenti in deposito, rifiuti, pavimenti sudici con residui di grassi e scarti alimentari, ma anche presenza di attrezzature che non devono stare vicine agli alimenti e scaffali sudici e vecchi che devono essere immediatamente sostituiti.

Il titolare è stato nuovamente multato e la situazione è stata segnalata agli enti competenti.