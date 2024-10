Si terrà lunedì 26 novembre alle 10.00, nei locali del Convento Francescano di Padria, una giornata di studio dal titolo “Spopolamento, Famiglia e Istituzioni – Quali azioni per una nuova vitalità dei territori?”, promossa dall’Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro della Diocesi di Alghero-Bosa.

Il problema dello spopolamento è una delle piaghe che affliggono le comunità sarde e non solo. Secondo alcuni dati L’Italia è tra i Paesi al Mondo con la minore natalità ( 1,4 figli per donna). La Sardegna è in coda alla classifica nazionale.

«La nostra Diocesi di Alghero-Bosa – si legge nella nota –ha raggiunto un Indice di Vecchiaia pari a 239 (la media in Sardegna è di 195, mentre in Italia è di 165). Nei Comuni della Diocesi si va da un Indice di 1300 (Semestene) ad uno di 130 (Olmedo)».

«Ad Olmedo – aggiungono dalla Diocesi – risiede il maggior numero di Giovani rispetto agli Anziani, ma – seppure trattasi del rapporto migliore – rimane sempre sbilanciato rispetto alla fascia Anziani. Trattasi di questione seria, importante ed urgente. Vi è il rischio di estinzione delle nostre Comunità locali e, con esse, una storia fatta di umanità, di tradizioni popolari, religiose e culturali che le popolazioni hanno saputo tramandarci nei secoli».

L’incontro, al quale parteciperanno accademici e rappresentanti istituzionali, vuole approfondire questa tematica ma dare un occasione «Di assunzione di responsabilità di singoli ed Istituzioni al fine di avviare un processo sinergico di inversione delle tendenze in atto». La sceda di adesione, disponibile nel sito www.diocesialghero-bosa.it, dovrà essere inviata entro il 19 novembre all’indirizzo di posta elettronica lavoro@diocesialghero-bosa.it.