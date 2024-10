Questa mattina a Cagliari si è tenuto il primo confronto istituzionale del tavolo di lavoro sullo spopolamento, al quale hanno partecipato sindacati, associazioni imprenditoriali e di categoria, università e rappresentanti delle banche.

Nel corso dell’incontro il presidente regionale dell'Anci, Pier Sandro Scano, ha spiegato che sono almeno 100 i Comuni dell'isola a rischio scomparsa fra 30 anni.

"La proposta di partenza - ha spiegato Scano - è cambiare la visione strategica dello sviluppo della Sardegna portando al centro dell'agenda politica sarda il tema dello spopolamento. Riteniamo sia necessario un pacchetto di decisioni operative, inserite in una strategia unica da seguire.

La gente va via dalle zone interne fondamentalmente perché non c'è lavoro. Ma c'è un capitale territoriale per costruire lo sviluppo. Servono allora opportunità, servizi per le persone e per le imprese, garanzie per la salute, la scuola investimenti in tecnologie. C'è anche un problema di rapporto con lo Stato che dobbiamo rinegoziare - ha concluso Scano - l'articolo 13 dello Statuto c'è ancora e prevede accordi tra Stato e Regione per la rinascita dell'Isola".

A questo primo convegno seguirà un confronto con la Giunta e il Consiglio e con le rappresentanze parlamentari ed europee dell'isola. Dopo le amministrative di giugno sarà presentata per la firma una carta contro lo spopolamento sulla quale verrà richiesta anche la sottoscrizione da parte del Governo.