Alessandro Abis, classe ’92, si è classificato al primo posto nella 70esima edizione del Concorso per giovani cantanti lirici “Comunità Europea” 2016, organizzato dal Teatro lirico sperimentale di Spoleto “Belli” – Teatro Lirico dell’Umbria.

Quasi cento i partecipanti provenienti da tutta Europa che si sono esibiti davanti alla giuria internazionale presieduta dal soprano Edda Moser, che, dopo quattro giorni, dal 23 al 27 febbraio, ha decretato vincitore il giovane cagliaritano.

Ai primi tre classificati è stato assegnato da Nicoletta Braibanti Valletti, vedova del celebre tenore, il premio speciale “Cesare Valletti” 2016 del valore totale di 8mila euro così distribuito: al primo classificato, Alessandro Abis, 4mila euro, alla seconda classificata, Mariangela Marini, mezzosoprano, trentenne di Filottrano (Ancona), 3mila euro, e alla terza, Sara Intagliata, soprano, 21enne di Taranto, mille euro.

I vincitori del Concorso, uno dei più antichi a livello internazionale, saranno ammessi al Corso biennale di avviamento al debutto e parteciperanno alle Stagioni liriche sperimentali di Spoleto e dell’Umbria 2016/2017.

Un grande vanto per la Sardegna e soprattutto per i suoi compaesani di Serramanna ai quali Alessandro avrebbe detto “Vincere questo concorso è un prestigio inestimabile della lirica italiana. Prima di me l’hanno vinto i grandi cantanti che hanno fatto la storia della lirica italiana”.

BIOGRAFIA. Alessandro Abis nasce a Cagliari nel 1992 e intraprende lo studio del repertorio musicale medioevale in tutte le sue forme. A 15 anni entra a far parte come corista dell’ensemble “Nocte Surgentes” diretto da Giuseppe Tassara, per poi fondare nel 2010, con Enrico Correggia, l’ensemble vocale “Exsurge Domine”, gruppo maschile specializzato nel repertorio sacro medioevale.

Nel 2012 ha intrapreso gli studi di canto lirico al Conservatorio di Cagliari sotto la guida di Elisabetta Scano, seguendo contemporaneamente gli insegnamenti del baritono Angelo Romero. Nel 2013 ha fondato l’associazione culturale “Ensemble Ordo Virtutum”, con cui affronta il repertorio medioevale esibendosi in chiese e castelli medievali sardi.

Pochi giorni fa la vittoria al concorso “Comunità Europea” che ha visto affermarsi molti tra i maggiori cantanti lirici come Franco Corelli, Antonietta Stella, Ruggero Raimondi e lo stesso maestro di Alessandro Abis, Angelo Romero.