Nel corso della serata rapido peggioramento meteo sulla Sardegna per via di un approfondimento depressionario sul comparto ligure.

Come si evince dalla grafica allegata, sul Mar di Sardegna verranno a realizzarsi buone condizioni termodinamiche unite alla convergenza di flussi nei bassi strati tra maestrale in uscita dal Golfo del Leone e libeccio in risalita dalle coste nord africane in grado di innescare rovesci e temporali che si muoveranno verso levante interessando sopratutto i settori occidentali isolani con sconfinamenti fino alla Barbagia, zone interne della Gallura e Cagliaritano.

Peggioramento che avrà caratteristiche igrometriche completamente differenti rispetto a quello concretizzatosi martedì notte, caratterizzato da scirocco umido ed elevatissime concentrazioni di silt sahariano, con precipitazioni che risulteranno "pulite".

Miglioramento dalla mattina di domani con l'ingresso di venti moderati di maestrale e temperature in calo.