Un uomo, classe 1987 e residente a Oristano, è stato arrestato da Polizia per aver creato diversi disordini durante l’ultimo evento della Sartiglia a Oristano nel corso della notte del 13 febbraio nel centro storico di Oristano.

I FATTI – Sarebbe stato intercettato dalla Polizia di Stato intento a sferrare violenti pugni contro alcune transenne presenti in Piazza Roma. L’uomo, alla vista degli operatori in servizio di Ordine Pubblico, dimostrava segni di nervosismo e agitazione e, a fronte del controllo, avrebbe approcciato gli agenti con fare minaccioso e irriguardoso, sputando più volte in loro direzione e rifiutandosi di fornire le proprie generalità, ovvero, di esibire un documento.

Il 36enne sarebbe stato invitato a seguire i poliziotti in un’area meno esposta alla presenza del numeroso pubblico che affollava la piazza Roma, nella quale si svolgeva un evento musicale; l’uomo, però, avrebbe opposto resistenza colpendo gli operatori con violente gomitate ed energici spintoni.

L’ARRIVO IN QUESTURA - Per queste ragioni è stato sottoposto a perquisizione e condotto da una Volante presso la Questura per il fotosegnalamento e la denuncia. Giunto presso gli Uffici della Polizia, l’uomo sarebbe andato in escandescenza, minacciando di morte gli agenti e danneggiando le suppellettili dell’ufficio. Gli agenti, con prontezza, hanno immobilizzato il fermato, evitavano che la situazione degenerasse ulteriormente. Per tali motivi, l’uomo è stato tratto in arresto e posto a disposizione della Procura di Oristano ai fini della celebrazione del procedimento penale per direttissima.

I PRECEDENTI - Il soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine e destinatario della misura di sicurezza dell’Avviso Orale del Questore, annovera numerosi precedenti penali per tentato omicidio, traffico di stupefacenti e porto abusivo di armi. L’uomo era peraltro già stato fermato e denunciato dalla Polizia durante i servizi di Ordine Pubblico dello scorso Capodanno in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico e di un paio di forbici lungo le vie del centro storico.