È stato grazie alle numerose fotografie scattate dai cittadini e bagnanti e alle loro ripetute segnalazioni che sei persone sono state insidiate e sanzionate per essersi fatte il bagno ed essere approdate nella spiaggia Rosa sull'Isola di Budelli, nel Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.

Gli uomini della Guardia costiera da giorni stavano cercando di risalire all'identità di questi turisti che, noncuranti dei numerosi divieti presenti su questa spiaggia protetta, avevano ormeggiato i loro gommoni e barche a vela a pochi metri dalla battigia e in alcuni casi erano scesi sull'arenile in cui è vietato l'ingresso per motivi di salvaguardia. I due turisti che lo scorso 2 giugno hanno passeggiato sulla spiaggia rosa e i quattro che qualche giorno dopo hanno fatto il bagno nello specchio d'acqua antistante, dovranno ora pagare una sanzione amministrativa di 300 euro ciascuno, per un totale di 1800 euro.

Altre due sanzioni sono state emesse dalla Capitaneria di porto nei confronti di un diportista scoperto a praticare pesca sportiva all'interno della riserva integrale dell'Area Marina Protetta di Capo Testa Punta Falcone.