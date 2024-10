Il servizio fotografico di una nuova auto mette nei guai tre giornalisti - due tedeschi e un russo - che, spinti dalle bellezze della Costa Smeralda, hanno pensato di ambientare il loro set nella splendida spiaggia di Liscia Ruia, vicino a Porto Cervo.

Ma ora dovranno pagare una sanzione di 15.000 euro. Ieri sera gli agenti del comando di Polizia municipale di Arzachena, impegnati nel controllo delle spiagge smeraldine, hanno sorpreso i tre reporter, inviati nel Nord Sardegna per una rivista specializzata nel settore automobilistico, con due Volkswagen Passat nuove fiammanti, posizionati sulla battigia della spiaggia.

I tre sono stati immediatamente identificati e le auto rimosse dalla spiaggia. In seguito all'intervento degli agenti, coordinati dal comandante Gianni Serra, la Volkswagen ha immediatamente preso le distanze dalle mosse dei giornalisti, in Costa Smeralda per il lancio automobilistico della nuova Passat. Ora dovranno pagare una sanzione di 5.000 euro a testa.