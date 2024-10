L’Amministrazione Comunale di Gavoi, Assessorato alla Cultura e Benessere Sociale, e l’Associazione Culturale S’Isprone con l’intento di sensibilizzare il pubblico sul tema purtroppo sempre attuale della violenza di genere propongono un evento in cui l’arte si fa portavoce della denuncia e della voglia di riscatto e cambiamento.

Sabato 12 marzo alle ore 18:00, infatti, presso l’Auditorium dell’Istituto Superiore C. Floris andrà in scena lo spettacolo “Marcella”, un monologo a cura della compagnia teatrale Barbariciridicoli, con l’attrice Valentina Loche.

Marcella è il primo monologo messo in scena dai Barbariciridicoli. Il testo è inedito e originale, scritto a quattro mani dal regista Tino Belloni e da Valentina Loche, chiamata, in una importante prova d’attrice, a muoversi su un registro non facile e instabile, in bilico tra il filo del comico e del drammatico.

Lo spettacolo affronta proprio il tema scottante, e calato nel panorama di una Sardegna contemporanea, della violenza sulle donne all’interno del rapporto di coppia, raccontando il percorso di maturazione e presa di coscienza di una donna e la sua estrema difficoltà a intraprendere un tragitto verso un futuro di emancipazione e di libertà.

Precederà lo spettacolo un preludio musicale a tema con il Duo Blue Note (Mauro Medde – basso, Giusy Buttu – voce).

Lo spettacolo è gratuito, adatto a un pubblico adulto.?L’Amministrazione Comunale e l’Associazione Culturale S’Isprone invitano tutti, uomini e donne, a partecipare a questa importante iniziativa.