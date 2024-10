Manifestazione all’insegna della tradizione musicale sarda domani ad Alghero.

Nel salone della Mercede, ubicato nell’omonima Chiesa, si esibiranno, infatti, i noti cantanti Emanuele Bazzoni, Marco Manca, Gianni Denanni e Franco Figus. Saranno accompagnati dagli altrettanto conosciuti Alessandro Carta alla chitarra e Davide Caddeo alla fisarmonica.

Ha organizzato lo spettacolo l’Associazione Pensionati Interforze, con lo scopo di destinare il ricavato alle famiglie colpite dal recente terremoto nell’Italia centrale.

“Ringraziamo i cantanti e musicisti per la loro generosità”, si legge nel comunicato del presidente dell’Associazione, amm.(r) Vittorio GUILLOT, ”e invitiamo cittadinanza ad intervenire numerosa, oltre che per godere dello spettacolo, per dare un concreto contributo a chi, nel terremoto, ha visto morire i propri familiari, ha subito gravi danni morali e fisici e ha perso ogni cosa”.

Foto tratta da Facebook