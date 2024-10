La Questura di Nuoro nelle ultime settimane ha effettuato diverse attività di controllo presso circoli privati e bar del capoluogo in seguito a segnalazioni di cittadini, esposti per schiamazzi e musica ad alto volume durante la notte, nonché episodi di inciviltà legati all'imbrattamento di aree pubbliche, al parcheggio selvaggio di autovetture e deposito di rifiuti.

Le attività di accertamento, condotte dalle Volanti e dalla Squadra Amministrativa, hanno permesso di verificare che presso i circoli “Tuco Ramirez” di via Roma, “S’incastru” di via Ragazzi del '99 e presso il bar “Nord Ovest” di via Macciotta si effettuano con regolarità attività di pubblico spettacolo e intrattenimento senza licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 68 T.U.L.P.S. e relativa agibilità concessa dalla Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo secondo l'articolo 80 T.U.L.P.S.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, gli stessi locali pubblicizzano sui social network la loro attività di pubblico spettacolo prevedendo il pagamento di una quota di ingresso, il costo delle bevande in alcuni casi maggiorato per l'evento di spettacolo.

Oltre alla condanna in sede giudiziaria per il reato contravvenzionale punito dall'articolo 17 T.U.L.P.S., le sanzioni irrogate riguardano una multa da 258 euro a 1.549, determinata nella sua entità dal Comune di Nuoro in base alla gravità degli elementi raccolti, nonché l'emanazione di un apposito provvedimento di cessazione dell'attività il cui mancato rispetto implica la revoca della licenza di somministrazione di alimenti e bevande posseduta dai circoli e dai bar in questione.