Si allarga l’inchiesta della Procura di Cagliari che indaga sull’uso dei fondi destinati ai Gruppo del Consiglio regionale. Tra gli indagati, come emerso ieri, c'è l'ex capogruppo Pdl Mario Diana, cui è stato perquisito il suo ufficio di Oristano dalla polizia giudiziaria.

Oggi, come già annunciato, sono in corso di notifica 33 avvisi di garanzia, tutti per peculato. Secondo fonti non confermate, tra i possibili indagati, trapelano nomi di primo piano, quali quelli di Giacomo Spissu, di Siro Marroccu, del segretario del Pd Silvio Lai e della vincitrice delle primarie del centrosinistra Francesca Barracciu.

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Marco Cocco. Come è noto, i fondi oggetto dell'inchiesta giudiziaria riguardano le distrazioni di somme che ci sarebbero state per impieghi estranei, quindi illegittimi, da quelli per cui gli stessi fondi furono assegnati ai gruppi consiliari della Regione.

“Non mi è arrivato niente e se mai dovesse arrivare qualcosa, sono assolutamente tranquilla”. Ha dichiarato Francesca Barracciu all'Ansa.