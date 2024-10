Prenderà il via a Sant'Antioco venerdì 19 febbraio l'iniziativa "Spesa Sospesa" promossa da Coldiretti con la collaborazione della locale Caritas interparrocchiale. Il mercatino settimanale di Coldiretti, attivo ogni venerdì nel piazzale Pertini, è stata l'occasione in cui i referenti dell'associazione di categoria e quelli della Caritas antiochense si sono incontrati per definire i dettagli dell'iniziativa.

Don Elio Tini e Salvatorina Iesu, in rappresentanza della Caritas, hanno ricevuto una donazione da parte di Coldiretti che verrà immediatamente distribuita alle famiglie bisognose di Sant'Antioco.

Si tratta di due grossi contenitori con la dicitura "…la forza amica del paese, un aiuto a quegli italiani che soffrono". Dentro salumi, formaggi, frutta e verdura. "Siamo ben lieti di ospitare queste attività solidali nel nostroComune - commenta il sindaco Ignazio Locci - in un momento di forte difficoltà, segnato da una crisi senza precedenti. Sono convinto che gli antiochensi non faranno mancare il loro supporto: la "Spesa Sospesa" aiuta a farci sentire ancor piùparte di una comunità solidale, in cui ognuno può offrire il contributo a chi ha più bisogno".