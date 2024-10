"La fiducia nella scienza e nelle sue evidenze è un faro irrinunciabile", così, in un post su Facebook, il ministro della Salute Roberto Speranza. "I dati degli ultimi mesi hanno imposto scelte faticose, talvolta dolorose, oggi invece sono motivo di sollievo", prosegue l'esponente dell'Esecutivo.

"Grazie alle misure adottate, alla cautela della stragrande maggioranza delle persone e all'impatto della campagna di vaccinazione possiamo proseguire il percorso graduale di riaperture".

Coprifuoco alle 23 e percorso "di ritorno all'attività per diversi settori vitali per il nostro Paese". Speranza invita infine a non dimenticare "la prudenza e l'attenzione alle norme fondamentali di prevenzione".