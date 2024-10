I Vigili del fuoco, che senza sosta lavorano dalle 2 della mattina, sono riusciti a spegnere il rogo divampato nella notte in un palazzo di Via Vittorio Emanuele ad Alghero.

Le fiamme si sono propagate, per cause in corso di accertamento, dal magazzino al piano terra del negozio “Risparmio Casa”.

Una densa colonna di fumo nero ha invaso gli appartamenti dei piani superiori e 49 famiglie hanno dovuto lasciare la propria casa. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Diciassette sono le famiglie che hanno avuto bisogno di assistenza per la notte (41 persone in totale).

Sono undici i nuclei familiari assistiti dal Comune di Alghero (tra cui 5 minori e 7 anziani) che troveranno inizialmente alloggio presso il convitto dell'Alberghiero in via Tarragona, mentre le altre famiglie hanno trovato una sistemazione in autonomia.

Anche la vicina Parrocchia del Rosario ha aperto le proprie porte per accogliere da questa notte le famiglie evacuate.

Intanto il palazzo è stato posto sotto sequestro. I carabinieri della Compagnia di Alghero indagano su quanto accaduto.

