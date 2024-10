I Carabinieri della Stazione di Gesico hanno denunciato per truffa un 26enne di Settimo San Pietro. Il 4 dicembre scorso avrebbe messo in vendita su un sito di acquisti on-line la un bancale di 70 sacchi di pellet e avrebbe ricevuto da un ignaro acquirente di Gesico, la somma di 350 euro, senza che quest’ultimo ricevesse quanto ordinato. All’uomo non è rimasto che sporgere denuncia per truffa.