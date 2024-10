Le Compagnie del Gruppo Onorato Armatori regalano a tutti i genitori che acquisteranno un biglietto nella giornata di oggi, 16 aprile 2017, per qualsiasi destinazione, uno sconto del 100% sul passaggio dei loro piccoli di età compresa tra 4 e 11 anni (fino ad un massimo di 2 bambini). Tasse, diritti, competenze ed eventuali sistemazioni a pagamento.



La promozione, che potrà essere utilizzata esclusivamente per ottenere una riduzione su un nuovo biglietto Moby o Tirrenia e non su una modifica, non è retroattiva né intercambiabile tra le due Compagnie. Lo sconto è cumulabile con tutte le offerte speciali di Moby e Tirrenia, ma non con biglietti, buoni, codici o voucher emessi per altre iniziative.



L’offerta è attivabile su www.moby.it e www.tirrenia.it, inserendo il codice promozione “PASQUA2017”.