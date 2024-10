Si è tenuto questa mattina in Prefettura, a Cagliari, un vertice con il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza in vista della cerimonia di apertura di apertura dello Special Olympics, in programma venerdì 5 luglio, e del Sardegna Pride, che si terrà il giorno successivo (sabato 6 luglio).

Obiettivo: garantire il minor impatto possibile sulla città in termini di sicurezza, di limitazioni al traffico e di movimento per i cittadini.

Dalla mattina di venerdì 5 sarà chiusa la via Roma, lato portici, per consentire il montaggio del palco per la cerimonia di apertura di Special Olympics, che si svolgerà in serata. A seguire, sabato 6 luglio, sempre nella via Roma sarà preclusa la circolazione e la sosta per il passaggio della grande manifestazione del Sardegna Pride 2019.

“Due manifestazioni importanti – ha dichiarato il sindaco Palo Truzzu – che richiederanno un pò di pazienza per i cittadini e specialmente per i residenti, che dovranno convivere con una viabilità stravolta per due giorni consecutivi. Sono certo che queste limitazioni saranno ampiamente ripagate dalla valenza degli eventi, come per Special Olympics, un programma educativo a garanzia di integrazione e inclusione sociale per tanti ragazzi che hanno dimostrato grandi capacità nelle discipline sportive”.