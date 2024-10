Anche il Comune di Cossoine ha pubblicato i bandi per i due progetti del Servizio Civile Nazionale “Spazio giovani in biblioteca” e “Nonni al Centro", presentati dall'Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Sabrina Sassu e che vedranno impegnati 8 volontari (4 per ognuno).

Il primo, che si svolgerà nella biblioteca comunale, avrà come obiettivi quello di aumentare la visibilità dei servizi bibliotecari, definire le strategie comunicative per il pubblico (minori e giovani), la promozione di attività di animazione per i ragazzi, di sensibilizzazione e di promozione della biblioteca, promuovere iniziative destinate all'aggregazione come attività di animazione culturale e il coinvolgimento della popolazione nella fruizione degli eventi pubblici promossi in biblioteca.

Il secondo vedrà i selezionati operare in Comune e presso le abitazioni degli utenti. Il loro compito di contribuire alla promozione, alla solidarietà, alla cooperazione, con particolare attenzione alla tutela dei diritti sociali e dei Servizi destinati all'inclusione attiva degli anziani.

I due progetti impegneranno i volontari per 12 mesi (30 ore settimanali) con un compenso mensile di 433.80 euro. Gli interessati, dovranno avere un età compresa tra i 18 e i 28 anni e potranno presentare la domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e a mano entro il 28 settembre.

Per chi optasse per la posta elettronica certificata, il termine di scadenza è fissato per le 18.00 dello stesso giorno. Il modulo è disponibile nel sito istituzionale www.comune.cossoine.ss.it. Per informazioni è possibile contattare la dottoressa Silvana Chessa (Servizi sociali) ai numeri 0799331726 (telefono) e 079861036 (fax) oppure all'indirizzo posta elettronica protocollo@comune.cossoine.ss.it. Il Comune ha reso anche noto che si potrà presentare una sola domanda per un unico progetto.