Aumentare la visibilità dei servizi bibliotecari, definire le strategie comunicative per il pubblico (minori e giovani), la promozione di attività di animazione per i ragazzi, di sensibilizzazione e di promozione della biblioteca, promuovere iniziative destinate all'aggregazione come attività di animazione culturale e il coinvolgimento della popolazione nella fruizione degli eventi pubblici promossi in biblioteca.

È questo l’intento di uno dei due progetti del Servizio civile “Spazio giovani in biblioteca” presentati dal Comune di Cossoine e approvato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale.

Nella seduta di Giunta comunale del 9 gennaio, l’Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Sabrina Sassu ha approvato lo schema di accordo di partenariato con il Comune di Pozzomaggiore. Un’importante collaborazione tra i due Comuni che potranno collaborare all’ottima riuscita del progetto, in vista anche dell’organizzazione de “La giornata del libro”, che verrà proposta nei due Comuni.

Sia a Cossoine che a Pozzomaggiore sono attivi i Servizi di biblioteca comunali gestiti, rispettivamente, dalla “Comes” e da “Pintadera”.