Venerdì prossimo a Mamoiada, presso la Sala Consiliare, si terrà alle ore 17:00 la presentazione del progetto “Sportello in spalla”, promosso dall’Associazione Malik e dall’Agenzia Eurobridge con il supporto di Eurodesk Italy.

Già sperimentato con successo in altri territori, il Progetto Sportello in Spalla mira alla realizzazione di un sistema locale che consenta la diffusione dell’informazione sulle iniziative promosse dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa nel settore della Gioventù ed è rivolto ai giovani di età compresa tra i 13 e i 30 anni e agli operatori giovanili.

Uno strumento di informazione e partecipazione che riguarda le politiche e i progetti europei rivolti al mondo giovanile con riferimento specifico ai programmi che ne veicolano le opportunità nel campo della Formazione, l’Educazione, il Lavoro, il Volontariato e la Mobilità internazionale.

Sportello in spalla nasce con il fine di stimolare e guidare i territori, soprattutto quelli con maggiori barriere geografiche, nell'accesso il più ampio possibile e partecipato alle opportunità offerte dall’Unione Europea in favore dei giovani.

Il progetto è itinerante in oltre 13 comuni della Sardegna e adotta una metodologia partecipativa dal basso verso l’alto (bottom-up), che affida ai giovani un ruolo attivo nei processi decisionali.

I giovani saranno coinvolti attivamente in un laboratorio orizzontale e non formale di europrogettazione. Il workshop consisterà di 3 lezioni face-to-face e 3 a distanza e culminerà con la redazione, coordinata e facilitata (attraverso skype e google drive), di un progetto europeo nell’ambito del programma Erasmus+ e la trasmissione del formulario all’Agenzia Nazionale per i giovani.