Sabato prossimo, 4 febbraio, nella sala Consiliare di Mamoiada, alle ore 10:00, l’Associazione Malik l’Agenzia Eurobridge, con il supporto di Eurodesk Italy e in collaborazione con i Comuni di Fonni e Mamoiada, incontra gli studenti dell’Istituto Comprensivo dei due centri barbaricini per parlare di iniziative Europee.

L’incontro rientra tra le attività di Sportello in Spalla, progetto già avviato con successo in altri 24 Comuni sardi, e nato con il fine di stimolare e guidare i territori, soprattutto quelli con maggiori barriere geografiche, nell'accesso alle opportunità offerte dall’Unione Europea in favore dei giovani.

Il progetto adotta una metodologia partecipativa dal basso verso l’alto (bottom-up), che affida ai giovani un ruolo attivo nei processi decisionali.

Sportello in Spalla, mira, inoltre, a realizzare nel territorio dei Comuni coinvolti un sistema informativo e formativo partecipato itinerante che favorisca e incrementi la diffusione delle informazioni relative alle politiche, i progetti e i programmi europei dedicati al mondo giovanile. I principali destinatari dell’intervento sono i giovani, i leader, gli operatori giovanili, i politici e la comunità.

Gli obiettivi dello stesso progetto sono anche quelli di fornire informazioni sui programmi e più in generale sulle opportunità europee per i giovani e gli operatori giovanili, promuovere l’idea di Europa e di cittadinanza europea attiva tra i giovani e di favorire la realizzazione di progetti in rete coordinati sul territorio.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'associazione tramite telefono al numero 3470892378, o via mail, associazioneculturalemalik@gmail.com, oppure vsitare il sito www.associazionemalik.it