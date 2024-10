Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e il consigliere comunale di maggioranza, Antonello Angioni, sono accusati di tentata concussione in concorso nell'ambito di un'inchiesta della procura di Cagliari su presunte indebite pressioni sull'ex assessora della Cultura e sulla dirigente comunale per la permanenza di una associazione culturale nei locali della struttura comunale della Mediateca del Mediterraneo (Mem).

La notizia è stata rivelata dall'Unione Sarda, a seguito della notifica di chiusura delle indagini. "Sono sereno. Ho piena fiducia nella giustizia e nel lavoro dei magistrati", ha detto il primo cittadino al quotidiano.

Il sindaco Paolo Truzzu aveva ritirato le deleghe della Cultura, Spettacolo e Verde pubblico, che erano state affidate all'assessora Paola Piroddi, nel maggio del 2021.

Una sostituzione che era arrivata a pochi giorni dalla bagarre scatenata in Consiglio dopo l'annuncio del consigliere Angioni di avere ricevuto una lettera da un legale che preannunciava una denuncia presso la Procura della Repubblica da parte di Piroddi per l'attività in Consiglio da lui svolta. Da questo l'apertura del fascicolo sino alla chiusura delle indagini.