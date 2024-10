Incendio autovetture, ad Assemini, in Corso America. Nella notte odierna una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, è intervenuta per un incendio che ha coinvolto 4 auto parcheggiate all’interno di un cortile condominiale. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento, sul posto 118 e Polizia di Stato: non ci sarebbero, fortunatamente, feriti rimasti coinvolti.