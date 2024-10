Un boato spaventoso, intorno alla mezzanotte, in via Lo Frasso, poi la scoperta: ad esplodere un ordigno rudimentale, forse (ipotizzano i Carabinieri), una bomba carta, che ha distrutto la vetrata di un portone e per fortuna non ha provocato vittime o feriti.

Sul luogo dell’episodio sono intervenuti i militari dell’Arma, i colleghi Artificieri e i Vigili del Fuoco: potrebbe essersi trattato di un avvertimento contro qualcuno o una bravata che però ha creato il panico tra i residenti.

Fondamentale anche la visione dei filmati delle telecamere della zona, i Carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica sentendo diverse persone per il proseguo delle indagini.