E’ giallo a Santadi, dove durante la notte in località Mara Mai, intorno all'una, un operaio di 40 anni residente a Giba è stato sparato mentre si trovava alla guida della sua auto, una Mercedes, in compagnia di un 65enne di Masainas.

N.A., queste le iniziali della vittima, è stato accompagnato immediatamente all’ospedale Sirai di Carbonia per le prime cure e poi trasferito al Brotzu, dove è tuttora ricoverato in gravi condizioni in Rianimazione, con ferite alla testa.

I Carabinieri della Compagnia di Carbonia, assieme ai colleghi di Cagliari, si sono messi al lavoro per cercare di trovare elementi utili alle indagini: la prima ipotesi è quella di tentato omicidio, forse (ma sono soltanto ipotesi), potrebbe trattarsi di un regolamento di conti, ma non c’è ancora nulla di concreto.