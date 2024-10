È ancora mistero fitto intorno alla sparatoria avvenuta ieri sera in via Gilbert Ferret ad Alghero.

La vittima, un algherese di 27 anni, sinora non ha voluto collaborare con le forze dell'ordine. I carabinieri della compagnia di Alghero stanno cercando di raccogliere le testimonianze degli operatori commerciali e dei residenti della via, ma a quanto pare nessuno si è accorto di quegli spari.

Resta pertanto il solo racconto del giovane, che ha riferito di trovarsi in via Gilbert Ferret quando ha sentito gli spari esplodere e poi ha avvertito un forte calore, e solo allora si è accorto di esser stato ferito. Una versione che non convince gli investigatori, secondo i quali è più probabile che il ragazzo stesse scappando quando è stato raggiunto dal colpo di pistola alla coscia e alla mano. Da chi sia stato colpito e per quali motivi, o dove si trovasse realmente, risulta ancora un mistero.